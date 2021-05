Diese Analyse wurde am 25.05.2021 um 08:29 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte im Jahr 2017 ein Rekordhoch bei 41,36 EUR markiert und war anschließend in einen langfristigen Bärenmarkt übergegangen. Sie stürzte dabei bis auf ein im März 2020 notiertes 7-Jahres-Tief bei 19,10 EUR ab. Der von diesem Tief ausgehende Aufwärtstrend ist intakt. Dabei fällt das Papier durch relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Im 30 Titel umfassenden DAX belegt es bei der 1-Jahres-Performance den zweiten Rang mit einem Kursanstieg von knapp 80 Prozent. Eine mehrmonatige Seitwärtskonsolidierung im Dunstkreis des alten Rekordhochs konnte der Anteilsschein des Logistikkonzerns im März dieses Jahres nach oben auflösen und damit ein langfristig bedeutendes Anschlusskaufsignal generieren. Am Freitag markierte er eine neue Bestmarke bei 52,26 EUR. Eine nächste mittelfristig relevante Zielzone lässt sich bei 53,86-55,12 EUR ausmachen. Dort befinden sich unter anderem die steigende Widerstandslinie entlang der Hochs aus den Jahren 2015 und 2018 sowie mehrere Fibonacci-Ziele. Eine ausgedehnte Konsolidierung oder Korrektur würde ausgehend von dieser Zone nicht überraschen. Zwischengeschaltete Ziele befinden sich bei 52,43 EUR, 52,73 EUR und 53,37 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über eine nächste Unterstützungszone bei 50,25-50,54 EUR. Deren Verletzung, insbesondere per Tagesschluss, würde ein erstes Warnsignal dafür liefern, dass eine Konsolidierung/Korrektur bereits unmittelbar startet. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 49,01 EUR und 47,60/48,14 EUR. Das mittelfristige Chartbild würde erst unterhalb der letztgenannten Zone getrübt.