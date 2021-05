Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich freundlich in das verlängerte Pfingstwochenende. Der DAX legte um 0,43 Prozent auf 15.438 Punkte zu. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von 0,14 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte sah am Berichtstag einen Zugewinn von 0,22 Prozent auf 32.417 Punkte. Der TecDAX notierte knapp behauptet bei 3.369 Zählern. In den drei Indizes gab es 57 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Banken trotz fallender Anleiherenditen am stärksten gesucht. Continental sprang an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,41 Prozent nach oben. Deutsche Bank und Siemens Energy folgten mit Aufschlägen von 2,35 und 1,53 Prozent. Delivery Hero hielt mit einem Minus von 1,37 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Im MDAX richtete sich das Augenmerk auf Hugo Boss. Angetrieben von einem sehr optimistischen Ausblick sowie einer positiven Analysteneinschätzung, haussierte der Anteilsschein des Modekonzerns um 6,01 Prozent. Lufthansa sackte belastet von einer Aktienplatzierung um 6,50 Prozent ab.

An der Wall Street wurde gestern gehandelt. Der Dow Jones Industrial legte dabei mit wieder etwas in den Hintergrund tretenden Inflationssorgen um 0,54 Prozent auf 34.394 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,71 Prozent nach oben auf 13.642 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten positive Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. 202 neuen 52-Wochen-Hochs standen 26 Tiefs gegenüber. Alle Sektoren bis auf Versorger tendierten freundlich. Kommunikationsdienstleister und Technologiewerte waren am stärksten gesucht.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,87 Prozent auf 205,99 Punkte. Besonders deutlich fielen die Zugewinne beim chinesischen CSI 300 aus. Der S&P Future notierte zuletzt 0,19 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.603) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Mai und das deutsche BIP für das erste Quartal. Unternehmensseitig stehen die beiden DAX-Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen im Fokus. Die beiden Immobilien-Unternehmen hatten gestern Abend gemeldet, sich zusammenschließen zu wollen und eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterzeichnet zu haben. Vonovia werde den Angaben zufolge den Deutsche Wohnen-Aktionären ein Bar-Übernahmeangebot in Höhe von 52,00 EUR je Aktie sowie eine Bardividende für 2020 in Höhe von 1,03 EUR unterbreiten.