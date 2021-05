Die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) etablierte ausgehend vom im Jahr 2008 bei 97,35 EUR markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend. Im März vergangenen Jahres erreichte sie ein Dekadentief bei 4,50 EUR. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Zuletzt hatte der Wert eine mittelfristige Korrekturphase durchlaufen, in der er sich deutlich oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie halten konnte. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 8,03 EUR formte er einen mehrwöchigen Boden und baute anschließend wieder Schwung nach oben auf. Nach einem Pullback an das 50%-Retracement der Rally strebt das Papier nun weiter dynamisch und begleitet von hohem Handelsvolumen aufwärts. Auf Schlusskursbasis markierte er gestern ein 16-Monats-Hoch. Weitere zeitnahe Kursavancen sind wahrscheinlich, solange das Reaktionstief bei 9,48 EUR nicht unterboten wird. Idealerweise sollten jedoch Rücksetzer bereits bei 9,86-10,01 EUR auf Nachfrage treffen. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände befinden sich bei 10,94/11,10 EUR, 11,36/11,46 EUR und 11,89/11,93 EUR. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 12,85/13,60 EUR vorstellbar. Unterhalb von 9,48 EUR wäre ein Rutsch in Richtung 8,95-9,14 EUR oder 8,03-8,15 EUR einzuplanen.