Nächste Unterstützungen:

15.407

15.337-15.372

15.258-15.289

Nächste Widerstände:

15.475

15.538-15.569

15.641

Der Index befindet sich weiterhin im kurzfristigen Konsolidierungsmodus unterhalb des am Dienstag markierten Rekordhochs. Mittelfristig dominiert eine volatile Seitwärtskorrektur des übergeordneten Aufwärtstrends das Kursgeschehen. Nächster Widerstand lässt sich heute bei 15.475 Punkten ausmachen. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde die kritische Hürde bei 15.538-15.569 Punkten erneut in den Fokus rücken. Oberhalb von 15.569 Punkten würde der übergeordnete Haussetrend bestätigt mit potenziellen nächsten Zielen bei 15.641 Punkten, 15.683-15.695 Punkten und 15.758/15.764 Punkten. Der mittelfristige Zielbereich liegt weiterhin bei 15.911/16.000 Punkten. Eine Verletzung des Tiefs bei 15.407 Punkten würde hingegen für einen ernsthaften Test der wichtigeren Supportzone bei 15.337-15.372 Punkten sprechen. Deren signifikante Unterschreitung würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 15.258-15.289 Punkte und 15.226 Punkte.