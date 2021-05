Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) hatte im Januar 2020 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 139,40 EUR markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung von Europas größtem Luft- und Raumfahrtunternehmen innerhalb weniger Wochen bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 47,70 EUR einbrechen. Hiervon ausgehend, befindet sich das Papier in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt war der Anteilsschein in eine mittelfristige Seitwärtsbewegung übergegangen. Mit dem gestrigen Kursschub konnte er diese Range begleitet von sehr hohem Handelsvolumen nach oben verlassen und ein 14-Monats-Hoch erreichen. Eine Fortsetzung der übergeordneten Rally ist somit charttechnisch indiziert. Potenzielle nächste Ziele lauten 108,90 EUR und 111,57-112,14 EUR. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 114,40-115,91 EUR oder 117,76 EUR wäre darüber vorstellbar. Nächste Unterstützungen lassen sich vor allem bei 104,56 EUR und 97,59-99,90 EUR ausmachen. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands aufwärtsgerichtet. Darunter wäre hingegen eine ausgedehnte mittelfristige Korrekturphase zu favorisieren.