Diese Analyse wurde am 28.05.2021 um 08:26 Uhr erstellt.

Der DAX dehnte seinen am Dienstag gestarteten Rücksetzer vom Rekordhoch bei 15.569 Punkten gestern im frühen Handel aus und testete in der ersten Handelsstunde mit dem 4-Tages-Tief bei 15.351 Punkten die kurzfristig kritische Supportzone (15.337-15.372). Hiervon ausgehend, konnte er sich bis auf am Nachmittag verzeichnete 15.490 Punkte erholen. Nach Gewinnmitnahmen schloss der Index bei 15.407 Punkten.