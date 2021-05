Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 2.128 Punkten kletterte der Index im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf ein am 16. Februar markiertes Dekadenhoch bei 3.606 Punkten. Seither befindet er sich mittelfristig im Korrekturmodus und konnte sich dabei bislang oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie behaupten. Zuletzt setzte er sich nach einem erfolgreichen Test dieses Supports deutlich nach oben ab und traf in der letzten Woche auf Widerstand an der 50-Tage-Linie und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle. Mit dem am Freitag erfolgten Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt hellt sich die Lage geringfügig weiter auf. Doch fungieren noch das Retracement sowie das Doji-Hoch vom 26. Mai bei 3.425/3.427 Punkten als Hürde. Kann diese Zone per Tagesschluss überwunden werden, würden kurzfristig weitere Kursgewinne in Richtung 3.456/3.475 Punkte, 3.500 Punkte und aktuell 3.532 Punkte (korrektive Abwärtstrendlinie) möglich. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Barriere sowie über das Reaktionshoch bei 3.555 Punkten entstünde ein prozyklisches Anschlusssignal im Rahmen des übergeordneten Haussetrends. Nächste Unterstützungen lauten 3.376 Punkte und 3.353 Punkte. Darunter würde sich das kurzfristige Bild leicht eintrüben und es wäre ein zeitnaher Test der bedeutenderen Supportbereiche bei 3.273 Punkten und 3.243 Punkten einzuplanen.