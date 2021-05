Der DAX strebte am Freitag von Beginn des Handels an weiter aufwärts und erreichte im späten Geschäft ein 3-Tages-Hoch bei 15.549 Punkten. Dem am Montag markierten Rekordhoch näherte er sich damit bis auf 20 Punkte an. Nach moderaten Gewinnmitnahmen endete der Index bei 15.520 Zählern.