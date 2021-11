Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) bewegt sich ausgehend vom im vergangenen Oktober bei 32,98 EUR markierten Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Im Bereich der kritischen horizontalen Widerstandszone bei 57-59 EUR startete im März eine ausgeprägte Korrekturphase. Oberhalb des im Mai bei 45,97 EUR verzeichneten Korrekturtiefs orientierte sich das Papier wieder nordwärts. Nach einem dreiwelligen mehrwöchigen Rücksetzer kam im vergangenen Monat richtig Schwung in die Aktie. Der impulsive Kursanstieg beförderte die Notierung über die Widerstandszone bei 57-59 EUR bis auf ein am Mittwoch markiertes neues Rekordhoch bei 60,78 EUR. Kurzfristig konsolidiert sie die Rally nach der Ausbildung einer Doji-Tageskerze. Die markttechnischen Indikatoren sind aktuell stark überkauft. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise bei 57,25-57,66 EUR oder spätestens 55,28 EUR auf Support treffen, damit die Bullen in einer starken Position bleiben. Darunter wäre ein erneuter Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 51,99 EUR einzuplanen. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 60,78 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle aktive Kursziele lassen sich aktuell bei 61,56 EUR und 63,14-64,22 EUR ausmachen. In der letztgenannten Zone würde eine deutlichere Verschnaufpause nicht überraschen.