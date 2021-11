Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR und zeigte anschließend eine Erholung bis 57,73 EUR sowie einen Rücksetzer bis auf 44,47 EUR. Das Kursgeschehen seit August kann als Versuch einer mittelfristigen Bodenbildung gewertet werden. Mit der gestrigen Auflösung einer mehrtägigen Konsolidierung an der zuletzt deckelnden 100-Tage-Linie und dem Anstieg auf ein 3-Monats-Hoch hellte sich das technische Bild auf. Bestätigend würde nun ein Tagesschluss über dem erreichten 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 49,54 EUR wirken. Im Fokus als mögliches Kursziel steht die 200-Tage-Linie bei aktuell 51,08 EUR. Deutlicheres Erholungspotenzial entstünde erst oberhalb der horizontalen Hürde bei 51,70 EUR. Im Erfolgsfall würden potenzielle Ziele bei 52,64/52,66 EUR, 54,00-54,90 EUR und 57,73 EUR in den charttechnischen Blick rücken. Ein Tagesschluss unter der Supportzone bei 48,16-48,69 EUR würde das technische Bild bereits wieder eintrüben und einen Rückfall in Richtung zunächst 46,30/47,17 EUR oder 45,69 EUR nahelegen. Darunter würde es wieder unmittelbar bearish werden mit möglichen Zielen bei 44,47 EUR, 42,52 EUR und 39,91 EUR. Das Unternehmen wird am 9. November die Quartalszahlen präsentieren.