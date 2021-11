Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sie bis auf ein im August markiertes Rekordhoch bei 97,38 EUR befördert hat. Die seither laufende Abwärtskorrektur ließ die Notierung zeitweise unter die 200-Tage-Linie bis auf ein 6-Monats-Tief bei 68,32 EUR absacken. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen sprang das Papier im gestrigen Handel unter Ausbildung einer Kurslücke wieder über die 200-Tage-Linie und schloss mit einem Aufschlag von 17,26 Prozent. Zwischenzeitlich konnte der Wert noch deutlicher zulegen, scheiterte jedoch an dem massiven Widerstandsbündel, welches sich aktuell von 82,80 EUR bis 86,28 EUR erstreckt. Es resultiert unter anderem aus der korrektiven Abwärtstrendlinie, dem letzten Reaktionshoch, den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Rekordhoch. Eine kurzfristige Verschnaufpause käme daher nun alles andere als überraschend. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals in Richtung 89,10-91,16 EUR bedürfte es eines Tagesschlusses oberhalb von 86,28 EUR. Darüber würde bereits wieder das Allzeithoch als potenzielles Kursziel in den charttechnischen Fokus rücken. Zur Aufrechterhaltung der Chance auf zeitnah weiter steigende Notierungen sollte idealerweise die aktuelle Supportzone bei 75,84-78,19 EUR nicht per Tagesschluss unterboten werden. Darunter wäre ein erneuter Kursrutsch in Richtung 70,70/71,24 EUR oder 67,52/68,32 EUR einzuplanen. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 60,70 EUR und anschließend 50,40/53,15 EUR.