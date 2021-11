Der deutsche Aktienmarkt befand sich auch am Dienstag fest in der Hand der Bullen. Der DAX schloss 0,93 Prozent fester bei 15.954 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 0,13 und 0,53 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 63 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Einzelhandelswerte (+3,41%), Transportwerte (+1,56%) und Technologieaktien (+1,50%) am stärksten gesucht. Auf der Verliererseite standen lediglich die Sektoren Versorger (-0,15%) und Automobile (-0,09%). HelloFresh haussierte als stärkster DAX-Wert um 17,26 Prozent. Die Anleger reagierten damit auf die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen sowie auf eine erneute Anhebung der Umsatzprognose des Kochboxen-Anbieters. Siemens stieg dahinter um 3,03 Prozent. Hier beflügelten positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Konkurrenten Rockwell Automation. Fresenius SE und FMC notierten nach der Präsentation ihrer Quartalsberichte 2,21 beziehungsweise 0,95 Prozent höher. Abseits des Leitindex verbesserte sich Shop Apotheke Europe nach Zahlen um 4,55 Prozent. Sixt sprang angetrieben von einer Kursexplosion bei Avis Budget um 9,24 Prozent nach oben.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 36.053 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,42 Prozent auf 15.972 Zähler an. Beide Indizes markierten damit neue Rekordstände. Die Marktbreite gestaltete sich dabei jedoch schwach. An der NYSE gab es 1.527 Gewinner und 1.814 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 59 Prozent. Stärkste Sektoren waren Rohstoffe (+1,14%) und Immobilien (+0,94%). Lediglich die Sektoren Energie (-0,94%) und zyklischer Konsum (-0,67%) zeigten Abschläge. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 1,56 Prozent nach. Der US-Dollar zeigte vor der heutigen Notenbankentscheidung Stärke. EUR/USD fiel um 0,21 Prozent auf 1,1581 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,38 Prozent auf 1.789 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent tiefer bei 197,52 Punkten. Gegen den Trend konnte der australische ASX 200 deutlich zulegen. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Im konjunkturellen Fokus stand der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor. Er kletterte im Oktober auf 53,8 von zuvor 53,4 Punkten und übertraf damit die Konsensschätzung (53,1) deutlich. Der S&P Future notierte zuletzt 0,12 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.946) ein Handelsstart leicht im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick vor allem auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank Fed. Es wird allgemein erwartet, dass sie eine Reduktion der Anleihekäufe (Tapering) verkünden wird. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Zalando, BMW, Teamviewer, Lufthansa, Novo Nordisk, Qiagen und Qualcomm (nach US-Börsenschluss).