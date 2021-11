Nächste Unterstützungen:

15.920

15.849

15.760/15.781

Nächste Widerstände:

15.960

16.007/16.030

16.187

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt aufwärtsgerichtet. Das als charttechnisches Primärziel dienende Rekordhoch vom August bei 16.030 Punkten befindet sich schon in unmittelbarer Rufweite. Mit Blick auf die bereits extrem überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sollte im Dunstkreis dieser wichtigen Hürde eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur nicht überraschen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber (Tagesschlusskursbasis) würde den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen. Nächste wichtige Zielprojektionen darüber lauten 16.187 Punkte und 16.360/16.493 Punkte. Nächster Support befindet sich aktuell bei 15.920 Punkten. Darunter wäre ein schneller Pullback in Richtung 15.849 Punkte oder 15.760/15.781 Punkte einzuplanen. Zu einer nennenswerten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei derzeit 15.647-15.704 Punkten.