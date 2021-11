Diese Analyse wurde am 04.11.2021 um 08:36 Uhr erstellt.

Die BMW-Aktie (WKN: 519000) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres markierten 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR übergeordnet aufwärts. Nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 96,39 EUR im Juni dieses Jahres in unmittelbarer Rufweite vom zyklischen Zwischenhoch vom Januar 2018 (97,50 EUR) schwenkte die Aktie in eine ausgeprägte Korrekturphase ein. Bis auf ein 5-Monats-Tief bei 75,41 EUR sackte der Kurs ab, bevor eine bullishe Doji-Tageskerze am 20. August einen Erholungstrend einleitete. Dieser Erholungstrend erfuhr gestern nach Veröffentlichung der Quartalszahlen eine Bestätigung. Die Aktie beendete eine mehrtägige Konsolidierung und stieg begleitet von hohem Handelsvolumen auf ein 4-Monats-Hoch. Die 50-Tage-Linie schnitt die steigende 200-Tage-Linie von unten nach oben („Golden Cross“). Potenzielle nächste Ziele und Hürden befinden sich bei 91,44/91,90 EUR und 96,39-97,57 EUR. Nächster Support lässt sich bei 89,01 EUR, 87,33 EUR und 86,13 EUR ausmachen. Das mittelfristige Chartbild bleibt bullish, solange die Unterstützungszone bei 83,00-84,23 EUR nicht unterschritten wird.