Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte erneut die positiven Vorzeichen. Der DAX hielt sich jedoch im Vorfeld der US-Notenbankentscheidung zurück und endete nur 0,03 Prozent fester bei 15.960 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Zugewinne von 1,09 und 0,80 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 64 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Stärkste Sektoren waren Konsum, Transport und Telekommunikation. Am schwächsten tendierten die Sektoren Versorger, Einzelhandel und Industrie. Für Kursausschläge sorgte die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. Es veröffentlichten unter anderem BMW (+1,49%), Zalando (-9,47%), Teamviewer (+10,97%) und Lufthansa (+6,97%). Die Aktien von Windkraftanlagenhersteller standen nach schwachen Zahlen der dänischen Vestas europaweit unter Druck. Nordex gab um 10,85 Prozent nach.

Die US-Notenbank Fed verkündete wie allgemein erwartet eine Reduktion ihrer Anleihekäufe. Bereits ab diesem Monat wird sie 15 Milliarden USD weniger Anleihen erwerben und im Dezember eine Reduktion in gleicher Höhe vornehmen. Im Juni soll das Anleihekaufprogramm dann komplett beendet werden. Den Leitzins ließen die Währungshüter ebenfalls wie erwartet unangetastet. Die Kommentare von Fed-Chairman Powell wertete der Markt mit Blick auf eine mögliche erste Leitzinsanhebung als taubenhaft. Laut Powell könne die Notenbank bei Zinserhöhungen geduldig sein. An der Wall Street schlossen die Indizes auf neuen Rekordständen. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,29 Prozent auf 36.158 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,07 Prozent nach oben auf 16.145 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Es gab 253 neue 52-Wochen-Hochs und 21 Tiefs. Der US-Dollar zeigte sich nach der Notenbankentscheidung leicht schwächer. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um vier Basispunkte auf 1,60 Prozent an. Gold sackte an der Comex um 1,43 Prozent auf 1.764 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,53 Prozent auf 198,81 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.045) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie auf den Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor in der Eurozone. Unternehmensseitig haben die Anleger eine Flut an Quartalszahlen zu verdauen. Es berichten unter anderem Deutsche Post, Brenntag, Vonovia, Heidelbergcement, Siemens Healthineers, Société Générale, Commerzbank und Moderna. Merck KGaA hatte bereits gestern Abend die Anleger mit einer Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr erfreut. Die Aktie stieg nachbörslich um rund 3,6 Prozent. Ebenfalls positiv aufgrund gestern Abend veröffentlichter Quartalszahlen dürften heute Freenet, Qiagen und Alstria Office Reit in den Handel starten. Scout 24 dürfte mit der Meldung eines Aktienrückkaufprogramms gesucht sein. Die Bank of England steht heute mit ihrer Zinsentscheidung im Fokus. Analysten erwarten überwiegend eine Anhebung der Bank Rate von 0,10 auf 0,25 Prozent.