Nächste Unterstützungen:

15.920/15.922

15.849

15.760/15.781

Nächste Widerstände:

15.960/15.973

16.007/16.030

16.187

Die geformte Tageskerze signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Mit Blick auf den Stundenchart konsolidiert der Index den jüngsten Kursschub auf hohem Niveau. An der charttechnischen Ausgangslage ergeben sich keine relevanten Veränderungen. Die Bullen bleiben übergeordnet im Vorteil. Das Primärziel auf der Oberseite stellt weiterhin das im August verzeichnete Rekordhoch bei 16.030 Punkten dar. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde den langfristigen Bullenmarkt bestätigen. Nächste Ausdehnungsziele aus der Fibonacci-Analyse befinden sich bei 16.187 Punkten und 16.360/16.493 Punkten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.920/15.922 Punkten würde ein kurzfristig relevantes Warnsignal darstellen. Ein fortgesetzter Rücksetzer in Richtung 15.849 Punkte oder 15.760/15.781 Punkte sollte in diesem Fall nicht überraschen.