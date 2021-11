Diese Analyse wurde am 05.11.2021 um 08:22 Uhr erstellt.

Die Aktie des Ticket-Vermarkters CTS Eventim (WKN: 547030) war im Rahmen des Corona-Crashs von einem im Januar 2020 verzeichneten Allzeithoch bei 61,55 EUR bis auf ein im März 2020 dokumentiertes Mehrjahrestief bei 25,54 EUR eingebrochen. Ausgehend von diesem Tief, bewegt sich das Papier wieder in allen Zeitebenen aufwärts. Zuletzt hatte der Wert nach der Überwindung der alten Bestmarke eine mehrwöchige volatile Seitwärtskorrektur in Gestalt einer Broadening-Formation durchlaufen. Der impulsive Kursschub der vergangenen Tage beförderte die Notierung nun aus diesem Muster auf ein gestern markiertes neues Allzeithoch bei 69,78 EUR. Nächste potenzielle Kursziele und Widerstände lassen sich bei 71,34 EUR und 75,31 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 67,72-68,52 EUR würde ein erstes Warnsignal für eine zeitliche Ausdehnung der Korrekturphase liefern. Deutlicher eintrüben würde sich das Chartbild erst mit einer Verletzung der massiven Unterstützungszone bei 60,34-62,40 EUR. Das Unternehmen wird am 18. November die Quartalszahlen veröffentlichen.