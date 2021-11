Nächste Unterstützungen:

15.998

15.973

15.920/15.922

Nächste Widerstände:

16.030/16.065

16.187

16.360/16.493

Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine Kerze, die mit ihrem kleinen Körper und ausgeprägten Schatten Unentschiedenheit auf dem erreichten wichtigen Kursniveau signalisiert. Das ganz kurzfristige technische Bias ist damit als neutral zu werten. Der Trend weist weiterhin in allen relevanten Zeitebenen nach oben. Die Saisonalität liefert historisch bis zum Jahresende Rückenwind. Mit Blick auf die Sentimentindikatoren sind jedoch bereits Warnsignale angesichts einer gestiegenen Anlegereuphorie auszumachen. Nach dem Abarbeiten des charttechnischen Primärziels bei 16.030 Punkten können Fibonacci-Werkzeuge zur Bestimmung möglicher Ziele im „Uncharted Territory“ dienen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den aktuellen Widerstand bei 16.030/16.065 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde den bullishen Trend bestätigen und mögliche nächste Ziele und Hürden bei 16.187 Punkten und 16.360/16.493 Punkten in den Blick rücken. Nächste Unterstützungen lauten 15.998 Punkte und 15.973 Punkte. Ein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter die Supportzone bei 15.920/15.922 Punkten würde nun für den Beginn einer deutlicheren Konsolidierungs- oder Korrekturphase sprechen.