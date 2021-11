Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag nicht von einem überraschenden Anstieg im ZEW-Index der Konjunkturerwartungen profitieren. Der Stimmungsindikator für die deutsche Konjunktur kletterte im November auf 31,7 (Oktober: 22,3) Punkte. Dies war der erste Anstieg seit Mai. Experten hatten im Schnitt mit einem weiteren Rückgang auf 20,0 Zähler gerechnet. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Allzeithochs 0,03 Prozent tiefer bei 16.040 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 0,06 und 0,51 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 49 Gewinner und 45 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Transport und Konsum. Am schwächsten präsentierten sich Technologiewerte, Banken und Versicherungen. Schaeffler stand nach deutlich besser als erwarteten Quartalszahlen im Fokus. Die Aktie sprang ungeachtet eines gesenkten Ausblicks um 12,05 Prozent nach oben. Bayer rückte im DAX nach starken Zahlen um 1,48 Prozent vor. Munich Re verlor hingegen nach dem Zahlenausweis 2,51 Prozent. Hier störten sich die Anleger am konservativen Ausblick. FMC litt unter einem negativen Analystenkommentar und büßte 3,57 Prozent ein. Die Mutter Fresenius SE bildete mit einem Minus von 3,97 Prozent das Schlusslicht im Leitindex.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 0,30 Prozent auf 36.320 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sackte um 0,71 Prozent auf 16.220 Zähler ab. An der NYSE gab es 1.567 Gewinner und 1.747 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Es gab 169 neue 52-Wochen-Hochs und 29 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Versorger und Rohstoffwerte am stärksten gesucht. Zyklische Konsumwerte und Finanztitel verbuchten die größten Abschläge. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um fünf Basispunkte auf 1,46 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,47 Prozent tiefer bei 197,65 Punkten. Besonders deutlich abwärts tendierten die Aktien in Festland-China nach Inflationsdaten. Der CSI 300 gab um 1,34 Prozent nach. Die Erzeugerpreisinflation in China stieg auf ein 26-Jahres-Hoch. Auf Jahressicht zogen die Preise um 13,5 Prozent an. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,5 Prozent und damit so stark wie zuletzt im September 2020. Der S&P Future notierte zuletzt 0,36 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.059) ein Handelsstart moderat im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Verbraucherpreisdaten. Experten erwarten im Schnitt für den Oktober einen Anstieg der Inflation auf 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit auf den höchsten Stand seit 1990. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, E.ON, Siemens Energy, adidas und Infineon.