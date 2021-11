Diese Analyse wurde am 10.11.2021 um 08:36 Uhr erstellt.

Der DAX probte gestern den Ausbruch aus der Handelsspanne der drei Vortage. Bis auf ein neues Rekordhoch bei 16.104 Punkten konnte er im Umfeld der Eröffnung an der Wall Street ansteigen, bevor deutliche Gewinnmitnahmen ihn noch in derselben Handelsstunde wieder deutlich zurück in die vorausgegangene Range drückten. Auf Basis der Tageskerzen entstand ein bearish zu wertender Shooting Star. Der Index schloss bei 16.040 Punkten.