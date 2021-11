Die Continental-Aktie (WKN: 543900) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 verzeichneten zyklischen Tief bei 46,09 EUR in einem Aufwärtstrend, der sie bis auf ein im Juni dieses Jahres markiertes Hoch bei 118,86 EUR beförderte. Seither korrigierte der Wert die Rally bis an das 38,2%-Fibonacci-Retracement. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 89,73 EUR gelang schließlich die Ausbildung eines mittelfristigen Bodens. Der am Dienstag erfolgte dynamische Anstieg über die 200-Tage-Linie wurde im gestrigen Handel nach der Vorlage der Quartalszahlen mit weiteren Kursgewinnen bis auf ein 4-Monats-Hoch bestätigt. Kurzfristig könnte der erreichte Widerstandsbereich 107,73/108,86 EUR Anlass für eine Verschnaufpause liefern. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die aktuell bei 103,92 EUR befindliche 200-Tage-Linie nicht per Tagesschluss unterboten wird. Bearishe Signale entstünden erst mit einem Tagesschluss unter 97,70 EUR oder mit einem Intraday-Rutsch unter 94,60 EUR. In diesem Fall müsste ein neuerlicher Test des Tiefs bei 89,73 EUR eingeplant werden. Ein Tagesschluss über 108,86 EUR sowie über die weitere Hürde bei 109,99-112,62 EUR würde Anschlusskaufsignale mit Zielrichtung 118,86 EUR generieren. Darüber (Wochenschlusskursbasis) entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 124,25/124,70 EUR und 126,78 EUR.