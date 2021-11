Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,17 Prozent fester bei 16.068 Punkten und damit so hoch wie nie. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Abschläge von 0,29 respektive 0,81 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 52 Gewinner und 44 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog deutlich mit 73 Prozent. Stärkste Sektoren waren Banken, Versorger und Telekommunikation. Am schwächsten tendierten Konsumwerte, Transportwerte und Technologietitel. Siemens Energy belegte mit einem Plus von 3,54 Prozent die DAX-Spitze. Der Konzern hatte positiv aufgenommene Quartalszahlen präsentiert. Auch sonst stand die Berichtssaison im Fokus. Aus dem Leitindex berichteten daneben Allianz (+0,96%), E.ON (+1,34%), adidas (-3,72%), Infineon (-1,21%) und Continental (+1,80%) über ihre Geschäftsverläufe.

An der Wall Street zeigten sich die Indizes von einer deutlich stärker als erwarteten Verbraucherpreisinflation belastet. Diese kletterte im Oktober auf 6,2 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit über 30 Jahren. Die Konsensschätzung hatte auf einen Wert von 5,9 Prozent gelautet. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 36.080 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,44 Prozent auf 15.986 Zähler abwärts. 66 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen betrug 64 Prozent. Es gab 143 neue 52-Wochen-Hochs und 38 Tiefs. Der US-Dollar profitierte von den Inflationsdaten und wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen kräftig auf. EUR/USD fiel um 0,99 Prozent auf ein Jahrestief bei 1,1478 USD und verließ damit eine mehrwöchige Handelsspanne nach unten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zehn Basispunkte nach oben auf 1,56 Prozent. Die Edelmetalle waren stark gesucht. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,96 Prozent auf ein 5-Monats-Hoch bei 1.848 USD. Rohöl der US-Sorte WTI brach um 3,34 Prozent auf 81,34 USD ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,75 Prozent schwächer. Der Nikkei 225 konnte hingegen um 0,59 Prozent zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,18 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.044) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig haben die Anleger eine Flut an Quartalszahlen zu verdauen. Es berichten unter anderem Siemens, Merck KGaA, RWE, Delivery Hero, K+S, Evotec, Varta, Arcelormittal, Aareal Bank, Bechtle, Fielmann, Sixt und Cancom.