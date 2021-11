Nächste Unterstützungen:

15.973/15.986

15.920/15.922

15.849

Nächste Widerstände:

16.077/16.085

16.104

16.187

Der Index verbleibt im Konsolidierungsmodus. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der mehrtägigen Handelsspanne ist zur Generierung eines neuen Kurzfrist-Signals erforderlich. Mit Blick auf die Tages-Kerzen und die euphorische Sentiment-Situation bleibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für den Übergang vom Konsolidierungsmodus in eine deutlichere Abwärtskorrektur bestehen. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 15.973/15.986 Punkten. Ein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter die Supportzone bei 15.920/15.922 Punkten würde eine erste Bestätigung für eine mehrtägige Schwächephase liefern. Mögliche nächste Ziele liegen in diesem Fall bei 15.849 Punkten und 15.760-15.784 Punkten. Nächste Hürden lauten 16.077/16.085 Punkte und 16.104 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde eine unmittelbare Ausdehnung des übergeordneten Aufwärtstrends mit möglichen Zielen bei 16.187 Punkten und 16.360/16.493 Punkten indizieren.