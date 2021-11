Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Das letzte Anschlusskaufsignal in Gestalt eines Ausbruchs aus einer mehrmonatigen Dreieckskonsolidierung im Juni beförderte den Index bis auf ein am 7. September bei 3.991 Punkten verzeichnetes Mehrjahreshoch. Dort ging er in den Korrekturmodus über. Der Abverkauf ließ die Notierung bis zum Oktober auf die steigende 200-Tage-Linie absacken, wo die Bullen bei 3.536 Punkten erneut das Ruder übernahmen. Am vergangenen Freitag näherte sich der Index dem September-Hoch bis auf wenige Punkte an. Die an diesem Tag geformte bearishe Engulfing-Kerze leitete einen Rücksetzer ein, der den Kurs bis gestern auf ein kurzfristig bedeutsames Unterstützungsbündel (3.811-3.839) zurückwarf. Es resultiert unter anderem aus der Kurslücke vom 1. November, den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtswelle vom Oktober-Tief. Der darauf geformte Hammer im Kerzenchart signalisiert mit seiner ausgeprägten Lunte Nachfrage in dieser Supportzone. Die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Erholungsbewegung oder unmittelbare Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends ist damit als erhöht anzusehen, solange die genannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Break über die mittelfristig kritische Hürde bei 3.962-3.991 Punkten, insbesondere per Wochenschluss, würde schließlich den primären Aufwärtstrend bestätigen. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele befinden sich im Erfolgsfall bei 4.029 Punkten, 4.115/4.165 Punkten und 4.540 Punkten. Ein Rutsch unter 3.811 Punkte würde zunächst für eine Ausdehnung der laufenden Abwärtskorrektur mit möglichen nächsten Zielen und Unterstützungen bei 3.784 Punkten, 3.773 Punkten, 3.759 Punkten und 3.698-3.706 Punkten sprechen. Darunter müsste ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie bei derzeit 3.600 Punkten eingeplant werden.