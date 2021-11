Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (WKN: 577330) hatte ausgehend vom im Jahr 2018 bei 97,26 EUR markierten Rekordhoch einen zyklischen Bärenmarkt durchlaufen, der die Notierung bis auf ein im März vergangenen Jahres verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 27,59 EUR zurückführte. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. Im Dunstkreis der Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch startete im Juni bei 64,76 EUR eine mittelfristige Korrekturphase. Der Wert bildete dabei markante Tiefpunkte bei 51,04 EUR und 51,42 EUR aus. Im Rahmen des seit September etablierten Kursaufschwungs konnte die Aktie schließlich die langfristige Abwärtstrendlinie und in der vergangenen Woche schließlich das Juli-Hoch aus dem Weg räumen. Am Freitag markierte sie ein Jahreshoch bei 69,80 EUR, schloss nach Gewinnmitnahmen jedoch unterhalb der Oberkante der Abwärtslücke (Gap) vom 24. Februar 2020 (68,34 EUR). Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild bleiben die Bullen am Ruder, solange die Supportzone bei 60,00 EUR nicht signifikant unterboten wird. Kurzfristig erscheint eine Konsolidierung an der erreichten Ziel- und Widerstandszone 68,34/70,00 EUR möglich. Ein Anschlusskaufsignal entstünde nun mit einem Tagesschluss über 70,00 EUR. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 71,90 EUR/73,24 EUR und 78,48-79,76 EUR. Nächste Unterstützungen lauten 64,76 EUR und 62,98-63,58 EUR.