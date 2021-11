Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang ein uneinheitliches Bild. Während schwache Daten zur deutschen Industrieproduktion belasteten, wirkte ein starker US-Arbeitsmarktbericht unterstützend. Der DAX konnte intraday und auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erzielen und schloss 0,15 Prozent fester bei 16.055 Punkten. Auf Wochensicht rückte der Leitindex um 2,33 Prozent vor. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag indes Abschläge von 0,16 und 1,21 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 51 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 69 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie und Medien. Deutlich unter Druck standen hingegen die Sektoren Einzelhandel und Pharma & HealthCare. Letzterer litt darunter, dass Studienergebnisse einem (noch nicht zugelassenen) Covid-Medikament von Pfizer eine sehr hohe Wirksamkeit bestätigten. Profiteur dieser Nachricht war derweil der Bereich Luftfahrt und Touristik. Lufthansa sprang um 6,06 Prozent nach oben, Fraport kletterte um 2,18 Prozent. Für die Tui-Aktie ging es um 6,13 Prozent aufwärts. MTU haussierte als stärkster DAX-Wert um 6,52 Prozent. Airbus legte dahinter um 4,61 Prozent zu. Sartorius hielt mit einem Abschlag von 7,76 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Merck verlor 6,65 Prozent.

Die US-Wirtschaft schuf im Oktober 531.000 neue Stellen (Konsensschätzung: 450.000). Zudem wurden die Zahlen für die beiden Vormonate nach oben revidiert und die Arbeitslosenquote sank von 4,8 auf 4,6 Prozent (Konsensschätzung: 4,7%). An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nach diesen starken Arbeitsmarktdaten mit einem Plus von 0,56 Prozent auf einem Rekordhoch bei 36.328 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,08 Prozent nach oben auf ebenfalls eine neue historische Bestmarke bei 16.359 Zählern. 64 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Es gab 290 neue 52-Wochen-Hochs und 24 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Energiewerte (+1,30%) und Industrietitel (+1,02%) am stärksten gesucht. Abwärts tendierte lediglich der HealthCare-Sektor (-1,12%) in Reaktion auf die Meldung von Pfizer (+10,86%). Der US-Dollar zog zunächst nach den Arbeitsmarktdaten deutlich an, endete dann jedoch wenig verändert. EUR/USD notierte 0,12 Prozent fester bei 1,1567 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um acht Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 1,45 Prozent ab. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,30 Prozent auf 1.817 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,15 Prozent tiefer bei 198,22 Punkten. Chinesische Exportdaten für den Oktober (+27,1% gg Vj) fielen besser aus als von Experten erwartet. Der Handelsbilanzüberschuss stieg auf ein Rekordhoch. Der S&P Future notierte zuletzt 0,22 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.028) ein Handelsstart moderat im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Covestro und Henkel.