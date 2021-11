Nächste Unterstützungen:

15.973

15.920/15.922

15.849

Nächste Widerstände:

16.065/16.085

16.187

16.360/16.493

Per Tagesschluss gelang damit zwar der Anstieg über das Hoch vom August (16.030), jedoch nicht über die Unentschiedenheitskerze des Vortages. Der Ausbruch kann noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Der Trend weist in allen relevanten Zeitebenen aufwärts und favorisiert damit die Bullen. Auch die Saisonalität gestaltet sich positiv. Einen großen Wermutstropfen für die Bullen stellt derweil die Situation in den Sentimentindikatoren dar. Die hohe Anlegereuphorie macht den Markt anfällig für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur. Aus preislicher Sicht würde ein Tagesschluss unterhalb der Kurslücke bei 15.973 Punkten oder ein Rutsch unter die Supportzone bei 15.920/15.922 Punkten eine erste Bestätigung für eine Schwächephase liefern. Mögliche nächste Ziele liegen in diesem Fall bei 15.849 Punkten und 15.760-15.784 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde nachhaltiger Ausbruch über den aktuellen Widerstand bei 16.065/16.085 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, den bullishen Trend bestätigen und mögliche nächste Ziele und Hürden bei 16.187 Punkten und 16.360/16.493 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.