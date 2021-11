Die Aktie von Wacker Chemie (WKN: WCH888) hatte im März 2020 ein Baisse-Tief und zugleich Allzeittief bei 30,04 EUR markiert. Seither konnte sie einen dynamischen Aufwärtstrend etablieren. Nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs konsolidierte das Papier zuletzt den jüngsten Kursschub in einer mehrwöchigen Handelsspanne zwischen 147,30 EUR und 162,40 EUR. Im gestrigen Handel erfolgte der trendkonforme Ausbruch auf der Oberseite. Kann der Wert die Marke von 162,40 EUR per Tagesschluss verteidigen, bleiben die Bullen in allen Zeitebenen am Ruder. Im Fokus als primäres Kursziel steht die Marke von 176,80 EUR. Es resultiert aus dem zyklischen Hoch aus dem Januar 2018 sowie aus der Projektion der Breite der Handelsspanne. Ein signifikanter Tagesschluss unter 162,40 EUR würde hingegen für eine zeitliche Ausdehnung der mittelfristigen Konsolidierung sprechen. Nächste potenzielle Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 158,40/158,75 EUR und 154,00/155,00 EUR. Zu einer nennenswerten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem Rutsch unter die beiden Supportbereiche 147,30/148,50 EUR und 143,30 EUR.