Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Die nach dem Corona-Crash beim Dekadentief im März 2020 bei 53,19 EUR gestartete dynamische Rally hatte das Papier des Industriekonzerns im Dezember über die Kursspitzen aus den Jahren 2000 und 2017 auf neue Rekordstände befördert. Zuletzt war die Notierung im September nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 151,86 EUR in den Korrekturmodus übergegangen. Im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie bildete der Wert im Oktober bei 133,70 EUR das Korrekturtief aus und orientierte sich seither wieder nordwärts. Der am Donnerstag erfolgte Ausbruch auf eine neue historische Bestmarke (152,42 EUR) erwies sich als noch nicht nachhaltig. Nach Gewinnmitnahmen schloss die Aktie am Freitag bei 148,40 EUR. Die aktuelle Ziel- und Widerstandszone erstreckt sich von 151,86 EUR bis 153,98 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darüber ist zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals erforderlich. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele im Rahmen des dann bestätigten primären Aufwärtstrends befinden sich im Erfolgsfall bei 156,80 EUR, 158,80/158,94 EUR und 163,08 EUR. Für den Fall einer preislichen Ausdehnung der am Freitag gestarteten Konsolidierung rücken mögliche Unterstützungen bei 145,96-146,13 EUR und 142,25-144,19 EUR in den charttechnischen Fokus. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde einen ersten Hinweis auf die Ausbildung einer mittelfristigen Konsolidierung liefern. Deutlicher eintrüben würde sich das Bild in diesem Zeitfenster mit einem Rutsch unter die Supportzone bei 133,70/135,96 EUR. In diesem Fall müsste ein Wiedersehen mit dem Juli-Tief bei 124,96 EUR eingeplant werden.