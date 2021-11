Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die positiven Vorzeichen. Der DAX rückte um 0,06 Prozent auf 16.094 Punkte vor. Auf Wochensicht konnte das Börsenbarometer damit um 0,25 Prozent zulegen. Der TecDAX verbesserte sich am Berichtstag um 0,40 Prozent auf 3.900 Punkte. Gegen den Trend verlor der MDAX der mittelgroßen Werte 0,24 Prozent auf 35.869 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 37 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Telekommunikation und Technologie. Am schwächsten tendierten Industriewerte, Softwaretitel und Medienwerte. Deutsche Telekom stieg nach gut aufgenommenen Quartalszahlen um 2,00 Prozent und überwand damit die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage. Delivery Hero zog an der DAX-Spitze um 4,63 Prozent an. Das Papier profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Airbus fiel am Indexende nachrichtenlos um 2,01 Prozent. Siemens verlor nach Gewinnmitnahmen 1,83 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial trotz eines auf den niedrigsten Stand seit 2011 gefallenen Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan um 0,49 Prozent auf 36.100 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,04 Prozent auf 16.200 Zähler an. Stark gesucht waren Kommunikationsdienstleister und Technologiewerte. Einzige Sektoren im Minus waren Energie und Versorger. An der NYSE gab es 1.819 Gewinner und 1.542 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Es gab 143 neue 52-Wochen-Hochs und 41 Tiefs.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach besser als erwarteten Konjunkturdaten aus China überwiegend von der freundlichen Seite. Der Einzelhandelsumsatz stieg in der zweitgrößten Volkswirtschaft im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent (Konsensschätzung: +3,7%). Die Industrieproduktion legte um 3,5 Prozent (Konsensschätzung: +3,0%) zu. Die japanische Wirtschaft schrumpfte im 3. Quartal um annualisierte 3,0 Prozent. Die Konsensschätzung hatte auf ein Minus von lediglich 0,7 Prozent gelautet. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,34 Prozent fester bei 200,76 Punkten. Der chinesische CSI 300 gab um 0,12 Prozent nach. Der Nikkei 225 kletterte um 0,56 Prozent. Besonders kräftige Zugewinne waren beim koreanischen Kospi zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.086) ein moderat schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Empire State Manufacturing Index. Experten erwarten für diesen Frühindikator für die Industrie in der Region New York einen Anstieg im Oktober von zuvor 19,8 auf 20,1 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nordex, Encavis, Talanx und Vantage Towers. Daneben steht RWE mit einem Kapitalmarkttag und der Präsentation der künftigen Unternehmensstrategie im Fokus.