Nächste Unterstützungen:

16.101

16.071

16.016/16.030

Nächste Widerstände:

16.150

16.187

16.360/16.493

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt aufwärtsgerichtet. Die Bullen bleiben kurzfristig in einer starken Position, solange der nächste Support bei 16.101 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Ein Stundenschluss über der aktuellen Hürde bei 16.150 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 16.187 Punkte und 16.360/16.493 Punkte. Eine Verletzung der Marke von 16.101 Punkten würde kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 16.071 Punkte und 16.016/16.030 Punkte signalisieren. Darunter würde die kritische Supportzone bei 15.973-15.986 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.