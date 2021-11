Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief im April 2020 in einem intakten zyklischen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs bei 86,70 USD am 25. Oktober dieses Jahres ging die Notierung im Dunstkreis eines ultralangfristig bedeutsamen Widerstandsclusters in den Korrekturmodus über. Der gestrige Kursrutsch legt eine preisliche Ausdehnung dieser Korrekturphase nahe. Das Unterstützungsbündel aus 50-Tage-Linie und bisherigem Korrekturtief wurde unterschritten und ein 6-Wochen-Tief unterhalb der 80-USD-Marke markiert. Eine Möglichkeit für eine Bärenfalle ergibt sich aus dem weiteren Supportcluster bei aktuell 79,08 USD. Kann sich der Kontrakt hier in den kommenden Handelstagen stabilisieren und dynamisch und signifikant über die steigende 50-Tage-Linie bei aktuell 81,04 USD anziehen, entstünde im kurzfristigen Zeitfenster ein bullishes Signal in Richtung 83,14 USD und eventuell 84,61-84,90 USD. Um ein übergeordnet relevantes Anschlusskaufsignal zu generieren, müsste das schwarze Gold jedoch die Zone 85,50-86,70 USD per Wochenschluss überwinden. Im Erfolgsfall wäre mittelfristig ein Anstieg in Richtung 89,00-90,88 USD, 95,05 USD und eventuell 105,52/106,09 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite würde die nachhaltige Verletzung der Marke 79,08 USD das Szenario einer Ausdehnung und eventuellen Beschleunigung des Rücksetzers bestätigen. Zugunsten der Bären spricht derzeit auch die negative Saisonalität. Im Fokus als mögliche Auffangbereiche befinden sich in diesem Fall die Zonen 76,13-76,60 USD und 72,12-73,26 USD.