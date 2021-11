Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 61,50 EUR im August eine Seitwärtskorrektur oberhalb des Korrekturtiefs bei 54,22 EUR durchlaufen. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen brach er schließlich am Mittwoch schwungvoll und begleitet von hohem Handelsvolumen aus der etablierten Trading-Range nach oben aus. Dieser bullishe Ausbruch wurde im gestrigen Handel mit fortgesetzten Kursavancen bis auf ein neues Rekordhoch bei 66,72 EUR bestätigt. Die kurzfristig überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren am gestern erreichten Fibonacci-Zielcluster könnte Anlass für eine kurze Verschnaufpause geben. Solange die Supportzone bei 58,48-60,40 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird, bleibt das technische Bias jedoch bullish zu werten. Darüber fungiert bereits der Bereich 61,50/62,22 EUR als mögliche Auffangzone im Falle eines Rücksetzers. Nächste potenzielle Kursziele auf der Oberseite lassen sich bei 68,78 EUR (kurzfristig) und 73,11/73,28 EUR (mittelfristig) ausmachen.