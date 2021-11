Der deutsche Aktienmarkt gönnte sich am Donnerstag eine Verschnaufpause vom jüngsten Kursaufschwung. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Rekordhochs (16.920) 0,18 Prozent tiefer bei 16.222 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 0,39 Prozent auf 35.968 Punkte ein. Gegen den Trend kletterte der TecDAX um 0,42 Prozent auf 3.967 Zähler. In den drei Indizes gab es 35 Gewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+0,84%), Automobile (+0,44%) und Versorger (+0,40%). Zur Schwäche neigten vor allem Banken (-0,90%), Softwaretitel (-0,82%) und Medienwerte (-0,76%). Siemens Healthineers belegte beflügelt von positiven Analystenkommentaren mit einem Sprung um weitere 3,79 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Covestro und Daimler stiegen dahinter um 2,78 respektive 1,66 Prozent. Continental sackte als Schlusslicht um 3,05 Prozent ab. Hier belastete die Abberufung des Finanzvorstands Wolfgang Schäfer. MTU verlor nach Aussagen zu den Geschäftsaussichten 2,10 Prozent. Thyssenkrupp haussierte im MDAX nach starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick um 6,33 Prozent.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,16 Prozent auf 35.871 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 setzte seine Hausse hingegen mit einem Plus von 1,07 Prozent auf ein Rekordhoch bei 16.483 Zählern fort. Hier sorgten vor allem starke Geschäftszahlen des Chipriesen NVIDIA (+8,25%) für gute Laune. Cisco (-5,51%) enttäuschte hingegen mit seinem Zahlenwerk. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren in erster Linie zyklische Konsumwerte und Technologiewerte gesucht. Kommunikationsdienstleister und Energiewerte präsentierten sich derweil auffällig schwach.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte unverändert bei 199,04 Punkten. Der Hang Seng Index (-1,02%) in Hongkong wurde von enttäuschenden Zahlen des Internetriesen Alibaba belastet. Der S&P Future notierte zuletzt 0,36 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.295) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise im Oktober. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg der Teuerung um 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach einem Wert von 14,2 Prozent im Vormonat. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Gesco und Sto SE & Co KGaA.