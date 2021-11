Diese Analyse wurde am 19.11.2021 um 08:35 Uhr erstellt.

Der DAX konnte seine Rekordrally gestern in der ersten Stunde noch ein wenig ausdehnen bis auf eine neue Bestmarke bei 16.290 Punkten. Anschließend ging er wieder in den Konsolidierungsmodus über. Die Gewinnmitnahmen drückten die Notierung in zwei Abwärtswellen bis auf ein Tagestief bei 16.193 Punkten. Dort startete im späten Geschäft eine Gegenbewegung. Der Index schloss bei 16.222 Punkten.