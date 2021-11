Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sie bis auf ein im August markiertes Rekordhoch bei 97,38 EUR befördert hatte. Die anschließende Abwärtskorrektur ließ die Notierung zeitweise unter die 200-Tage-Linie bis auf ein 6-Monats-Tief bei 68,32 EUR absacken. In Reaktion auf die Vorlage von Geschäftszahlen konnte der Wert die 200-Tage-Linie dynamisch zurückerobern. Zuletzt hatte er eine mehrtägige Konsolidierung oberhalb der nachfolgend ebenfalls überwundenen 50-Tage-Linie vollzogen. In den vergangenen Tagen übernahmen die Bullen wieder das Ruder und konnten den Kurs bis auf ein am Freitag verzeichnetes neues Rekordhoch bei 97,50 EUR hochtreiben. Nach Gewinnmitnahmen schloss das Papier bei 94,16 EUR und damit wieder unterhalb des August-Hochs. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals bedarf es eines signifikanten Tagesschlusses über der Marke von 97,38 EUR. Nächste potenzielle Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 105,28/108,48 EUR und 115,34 EUR. Mögliche Rücksetzer sollten aus Sicht der Bullen idealerweise bei 90,04/90,74 EUR auf Unterstützung treffen. Zu einer deutlichen Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst im Falle eines Rutsches unter die Supportzone bei 82,04-84,50 EUR per Tagesschluss. In diesem Fall müsste ein erneuter Test der 200-Tage-Linie bei aktuell 77,68 EUR eingeplant werden.