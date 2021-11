Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang ein gemischtes Bild. Belastend wirkten wieder in den Vordergrund rückende Corona-Sorgen. Der DAX schloss 0,38 Prozent schwächer bei 16.160 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,15 Prozent abwärts auf 35.913 Punkte. Der TecDAX konnte hingegen um 0,50 Prozent auf 3.987 Punkte zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 52 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog klar mit 80 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Transport und Software. Am schwächsten tendierten Banken angesichts fallender Anleiherenditen und taubenhafter Kommentare von Seiten der EZB. Ebenfalls schwach präsentierten sich Automobilwerte und Telekommunikationstitel. „Stay-At-Home“-Aktien profitierten von den stark steigenden Corona-Fallzahlen und der Befürchtung neuer Lockdown-Maßnahmen. Zalando haussierte als stärkster DAX-Wert um 4,06 Prozent. HelloFresh und Sartorius gewannen dahinter 3,38 respektive 2,24 Prozent hinzu. Deutsche Bank hielt mit einem Minus von 4,92 Prozent die rote Laterne. Airbus und MTU verbuchten Abschläge von 3,41 beziehungsweise 3,19 Prozent.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 0,75 Prozent auf ein 3-Wochen-Tief bei 35.602 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,55 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 16.573 Punkten. 62 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 93 neuen 52-Wochen-Hochs standen 112 Tief gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance notierten lediglich Technologiewerte, Versorger und zyklische Konsumwerte im Plus. Auf der Verliererseite stürzten Energiewerte belastet von deutlich fallenden Ölpreisen ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Die chinesische Notenbank PBoC ließ ihre Geldpolitik unverändert. Der koreanische Kospi fiel durch deutliche Zugewinne auf. Hier stützten vor allem Chipwerte. Der S&P Future notierte zuletzt 0,26 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.174) ein Handelsstart leicht im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicago Fed National Activity Index und die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Prosus und Zoom Video Communications (nach US-Börsenschluss).