Nächste Unterstützungen:

16.093-16.128

16.071

16.030

Nächste Widerstände:

16.199

16.238

16.290

Das Kursgeschehen stellt weiterhin eine Konsolidierung auf hohem Niveau dar. Ein Übergang in eine deutlichere Korrekturphase sollte mit Blick auf die Sentimentindikatoren und die aus dem überkauften Bereich südwärts drehenden markttechnischen Oszillatoren eingeplant werden. Unterstützend wirkt derweil weiterhin bis zum Jahresende die Saisonalität. Nächste Widerstände lassen sich heute bei 16.199 Punkten und 16.238 Punkten ausmachen. Darüber würde bereits wieder das Rekordhoch bei 16.290 Punkten in den Fokus rücken. Die Überwindung der letztgenannten Marke würde schließlich den übergeordneten Bullenmarkt bestätigen mit nächsten potenziellen Zielen bei 16.344-16.366 Punkten, 16.400/16.412 Punkten und 16.493 Punkten. Unterstützt ist der Index heute bei 16.093-16.128 Punkten. Ein Rutsch darunter per Stundenschluss würde ein deutliches Warnsignal in Richtung einer möglichen Beschleunigung des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch liefern. Nächste Unterstützungen lauten in diesem Fall 16.071 Punkte, 16.030 Punkte und 15.973/15.986 Punkte.