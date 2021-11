Nächste Unterstützungen:

16.091

16.071

16.030

Nächste Widerstände:

16.203

16.238

16.290

Das kurzfristige Chartbild hat sich mit der Verletzung der Kurslücke (16.150) vom 16. November und der Aufwärtstrendlinie vom Oktober-Tief sowie der 100-Stunden-Linie leicht eingetrübt. Das Szenario eines möglichen Übergangs von der laufenden Konsolidierung in eine deutlichere Abwärtskorrektur gewinnt damit an Überzeugungskraft. Ein Rutsch unter die beiden nächsten Supportmarken 16.091 Punkte und 16.071 Punkte würde dieses Szenario bestätigen. Potenzielle nächste Ziele auf der Unterseite lauten in diesem Fall 16.030 Punkte und 15.973-15.986 Punkte. Ein Tagesschluss unter 15.973 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter 15.920/15.922 Punkte würde das technische Bild weiter eintrüben und mögliche Ziele bei 15.849 Punkten und 15.760/15.781 Punkten in den Vordergrund rücken. Um das Risiko weiter fallender Notierungen signifikant zu reduzieren, müsste der Index die Hürde bei 16.203 Punkten per Stundenschluss überwinden. Im Erfolgsfall würden die Marken 16.238 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch) als mögliche Ziele aktiviert. Darüber liegen potenzielle nächste Ausdehnungsziele im dominanten Aufwärtstrend bei 16.344-16.366 Punkten, 16.400/16.412 Punkten und 16.493 Punkten.