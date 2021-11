Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte unterhalb des Mehrjahreshochs vom Juli 2017 bei 27,07 EUR eine langfristige Topbildung vollzogen und war in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Nach dem Erreichen eines Allzeittiefs bei 3,28 EUR im März vergangenen Jahres übernahmen die Bullen das Ruder. Der Wert komplettierte im Dezember einen langfristigen Doppelboden mit dem Anstieg über die Marke von 7,94 EUR. Unterhalb des Rallyhochs bei 12,03 EUR ging er ab dem März dieses Jahres in den Korrekturmodus über. Ausgehend vom im Juli gesehenen Korrekturtief bei 7,57 EUR, weist der Trend wieder nordwärts. Im Rahmen des zweiten Rallyschubes überwand der Anteilsschein dynamisch und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen die 200-Tage-Linie und schraubte sich bis auf 11,36 EUR hinauf. Im gestrigen Handel startete er einen Rücksetzer. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 10,23/10,34 EUR und 9,69/9,72 EUR. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskurs) unterschritten wird. Weitere Supportbereiche liegen bei 9,33/9,41 EUR, 9,07 EUR und 8,89 EUR. Unmittelbar bearish würde es erst mit einer Verletzung des Reaktionstiefs bei 8,71 EUR. In diesem Fall wäre ein erneuter Test der Marke von 7,90 EUR einzuplanen. Nächste Widerstände lauten 11,03 EUR und 11,36 EUR. Darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit nächstem Ziel 11,88/12,03 EUR.