Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag nach einem weitgehend lustlosen Handel zulegen. Impulse von der Wall Street blieben aus, da dort aufgrund des Thanksgiving-Feiertages nicht gehandelt wurde. Der DAX verbesserte sich um 0,24 Prozent auf 15.918 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 0,53 respektive 1,14 Prozent an. In den drei Indizes gab es 62 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Versorger (+4,32%) und Industrie (+0,96%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,84%) und Transportwerte (-0,85%). Für Kursbewegungen sorgte der am Vortag präsentierte Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition. Analysten machten nun vor allem bei den Versorgern Profiteure der geplanten Neuerungen im Rahmen der Energiewende aus. RWE haussierte als stärkster DAX-Wert um 6,81 Prozent. Siemens Energy und E.ON folgten dahinter mit Aufschlägen von 3,07 und 2,48 Prozent. Nordex sprang im TecDAX um 7,54 Prozent. Hier beflügelte zusätzlich die Bekanntgabe eines Großauftrags aus Peru.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh auf breiter Front deutlich schwächer. Die Meldung des Auftauchens einer neuen Variante des Coronavirus mit einer hohen Zahl an Mutationen seitens der WHO sandte eine Welle der Risikoaversion durch die Finanzmärkte. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,75 Prozent schwächer bei 193,35 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 1,32 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.502) ein Handelsstart deutlich im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Importpreise sowie auf die Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe in der Eurozone. Im Tagesverlauf wird die WHO eine Pressekonferenz zur neuen Coronavirus-Mutante und den Implikationen hinsichtlich Impfungen und Behandlungen veranstalten. Unternehmensseitig könnte die Aktie der Software AG positive Impulse von einer gestern Abend veröffentlichten und bislang unbestätigten Bloomberg-Meldung erhalten. Demnach prüfe der Konzern strategische Optionen, darunter auch einen möglichen Verkauf. Compugroup steht nach der Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu 37 Millionen EUR im Fokus. An den US-Märkten findet heute feiertagsbedingt lediglich ein verkürzter Handel statt. Der Aktienhandel endet um 19.00 Uhr, der Anleihemarkt schließt um 20.00 Uhr.