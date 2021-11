Nächste Unterstützungen:

15.221/15.244

15.174

15.110

Nächste Widerstände:

15.383

15.491-15.540

15.644

Der Index befindet sich in einem beschleunigten kurzfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 16.290 Punkten. Der dynamische Ausverkauf hat mit der Verletzung des Supportclusters aus 200-Tage-Linieund 61,8%-Fibonacci-Retracement charttechnischen Schaden angerichtet. Allerdings ist der Durchbruch vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig zu werten und die 200-Tage-Linie zeigt weiterhin einen Aufwärtstrend. Die kurzfristigen Indikatoren befinden sich mittlerweile im extrem überverkauften Terrain. Die zuvor belastende Anleger-Euphorie ist ebenfalls aus dem Markt gewichen und die Saisonalität gestaltet sich bis zum Jahresende positiv. Preislich bedürfte es jedoch einer Rückeroberung der 200-Tage-Linie bei aktuell 15.383 Punkten per Tagesschluss oder eines Intraday-Anstiegs über das Freitagshoch bei 15.540 Punkten, damit sich das kurzfristige Chartbild unmittelbar aufhellt. Im Erfolgsfall wäre ein weiterer Anstieg in Richtung zunächst 15.644/15.646 Punkte möglich. Deutlichere Entspannungssignale zugunsten der Bullen entstünden erst mit einem Anstieg über 15.741 Punkte und vor allem 15.865/15.891 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 15.221/15.244 Punkten kurzfristig relevant. Darunter würde eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs bis zunächst 15.174 Punkte, 15.110 Punkte und 15.012 Punkte signalisiert. Unterhalb der letztgenannten Marke würde die übergeordnet bedeutsame Supportzone bei 14.800-14.845 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.