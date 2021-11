Der MDAX der mittelgroßen Werte bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im vergangenen Dezember mit einem Ausbruch über das vor dem Corona-Crash markierte Rekordhoch bei 29.438 Punkten bestätigt wurde. Der letzte Rallyschub beförderte die Notierung bis auf eine neue Bestmarke bei 36.429 Punkten. Dort startete sie im Oktober eine Korrekturphase, die weiterhin andauert. Nach einem ersten erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie und einem erneuten Anstieg in Richtung Rekordhoch rutschte der Index im Rahmen einer zweiten dynamischen Korrekturwelle erneut auf die vielbeachtete Durchschnittslinie und unterschritt sie am Freitag geringfügig. Der gestrige Kursanstieg beförderte ihn per Tagesschluss wieder darüber. Im Kerzenchart entstand dabei ein Bullish-Harami-Muster. Würde dieser Rebreak heute mit einem erneuten positiven Tagesschluss oder mit einem Intraday-Anstieg über die nächste Hürde bei 34.276 Punkten bestätigt, würde dies eine technische Erholungsbewegung auf den jüngsten Abverkauf indizieren. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 34.374/34.435 Punkte, 34.548 Punkte und 34.796-34.910 Punkte. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des technischen Bildes. Ein signifikanter Rutsch unter 33.850 Punkte, insbesondere per Tagesschluss, würde hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends in Richtung 33.201 Punkte signalisieren.