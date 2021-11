Nächste Unterstützungen:

15.221/15.238

15.174

15.110

Nächste Widerstände:

15.405

15.486-15.540

15.640

Er verabschiedete sich damit den zweiten Tag in Folge unterhalb der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 15.390 Punkten aus dem Handel. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 15.405 Punkten und 15.486-15.540 Punkten. Darüber würde eine deutlichere Erholungsbewegung in Richtung 15.640 Punkte oder 15.741 Punkte möglich. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 15.221/15.238 Punkten per Stundenschluss würde derweil eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom Rekordhoch indizieren. Nächste potenzielle Auffangmarken lauten in diesem Fall 15.174 Punkte, 15.110 Punkte und 15.012 Punkte.