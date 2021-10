Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und etablierte anschließend einen langfristigen Abwärtstrend. Bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR brach sie ein, bevor die Bullen das Ruder übernahmen. Dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie folgte der Vorstoß an den Widerstandsbereich, der sich aus dem Hoch vom Januar 2018 bei 76,48 EUR ergibt. Die Aktie konnte diese Hürde zwischenzeitlich überwinden und im Juni ein 6-Jahres-Hoch bei 80,41 EUR erzielen. Seither befindet sich der Anteilsschein jedoch im Korrekturmodus. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 67,27 EUR konnte er sich stabilisieren und zuletzt die korrektive Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch sowie die 100-Tage-Linie überwinden. Nach bearishen Tageskerzen am Dienstag und Donnerstag kam es am Freitag zu einem deutlichen Pullback in Richtung der überwundenen 100-Tage-Linie und der Kurslücke vom Montag. Dort einsetzendes Kaufinteresse beförderte die Notierung jedoch bis zum Handelsschluss bei ordentlichem Handelsvolumen ins Plus. Ein bullishes Anschlusssignal mit Zielrichtung zunächst 80,41 EUR entstünde nun mit einem Tagesschluss über dem jüngsten Hoch bei 78,09 EUR. Darüber würde eine Fortsetzung des übergeordneten Bullenmarktes mit möglichen nächsten Zielen bei 83,98 EUR, 85,43/85,50 EUR und eventuell 86,50/88,53 EUR indiziert. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 74,14-74,61 EUR, 72,90/73,29 EUR und 70,83-71,98 EUR. Ein signifikanter Rutsch unter die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde das mittelfristige Chartbild eintrüben.