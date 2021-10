Der DAX eröffnete am Freitag sehr schwach und rutschte anschließend weiter abwärts bis auf ein 5-Monats-Tief bei 14.984 Punkten. Dort startete noch in der ersten Handelsstunde eine dreiwellige Erholungsrally, in der die Eröffnungslücke geschlossen wurde. Ausgehend vom am Nachmittag markierten Tageshoch bei 15.263 Punkten, setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Index verabschiedete sich bei 15.156 Punkten ins Wochenende.