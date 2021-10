Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sie bis auf ein im Januar markiertes Rekordhoch bei 145,40 EUR führte. Seither korrigiert sie den letzten Kursschub seitwärts oberhalb des Korrekturtiefs bei 100,05 EUR. Innerhalb dieser Handelsspanne orientierte sich der Wert in den vergangenen Wochen vom Zwischenhoch bei 134,95 EUR aus betrachtet dynamisch südwärts. Er verletzte dabei mit der 200-Tage-Linie und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie vom Mai-Tief bedeutende Unterstützungen signifikant. Das Handelsvolumen ist dabei bearish zu werten. So befindet sich beispielsweise der OBV-Indikator bereits auf einem Mehrjahrestief. Die Preiskurve erreichte mit dem gestrigen Kursrutsch eine kritische Unterstützungsregion, die sich aus dem Zwischentief vom Juni sowie der unteren Begrenzungslinie einer symmetrischen Dreiecksstruktur (Aufwärtstrendlinie vom März-Tief) ergibt. Eine nachhaltige Unterschreitung dieser Supportzone bei 103,72/105,15 EUR per Tagesschluss würde das übergeordnete technische Bild deutlich eintrüben. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Rutsch unter das Korrekturtief bei 100,05 EUR. Als potenzielle nächste Auffangregion würde dann der Bereich 90,60-93,70 EUR fungieren. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste bedeutende Widerstandsthemen und mögliche Erholungsziele für den Fall einer technischen Gegenbewegung bei 112,05 EUR und vor allem 116,75-122,80 EUR. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das technische Bild wieder deutlich aufhellen und es wäre ein erneuter zeitnaher Vorstoß in Richtung 133-137 EUR zu erwarten.