Auf Basis des Tagescharts formte der Index einen Inside Day (komplette Tagesspanne innerhalb der Spanne des Vortages) auf dem im Test befindlichen Supportcluster, welches aus der 200-Tage-Linie (aktuell: 15.012) sowie den Tiefpunkten vom 20. September, 19. Juli und 19. Mai resultiert. Das kurzfristige technische Bias ist damit neutral zu werten. Der mittelfristige korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 16.030 Punkten ist ebenso intakt wie der langfristige Aufwärtstrend vom Corona-Crash-Tief im März 2020. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.961-15.019 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde ein bearishes Signal senden. Eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 14.816/14.854 Punkte, 14.621 Punkte und 14.409/14.423 Punkte wäre in diesem Fall einzuplanen. Nächster Widerstand liegt heute bei 15.175 Punkten. Ein Anstieg darüber würde ein kurzfristiges Entspannungssignal senden und eine ausgedehnte Erholungsbewegung in Richtung zunächst 15.233-15.263 Punkte und 15.301-15.344 Punkte ermöglichen.