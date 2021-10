Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild hatte sie im Mai/Juni dieses Jahres nach einer Korrekturphase einen Doppelboden oberhalb der 49-EUR-Marke geformt und war anschließend dynamisch bis auf ein am 21. September verzeichnetes neues Allzeithoch bei 67,88 EUR haussiert. Dort startete eine kräftige Abwärtskorrektur von in der Spitze bislang rund 17 Prozent. Mit den jüngsten Abgaben erreichte die Notierung dabei ein bedeutendes Unterstützungsbündel, welches unter anderem aus dem Zwischenhoch vom April, den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Rally vom Juni-Tief resultiert. Im gestrigen Handel formte der Anteilsschein in dieser Zone auf Basis des Tagescharts eine bullish zu wertende Doji-Kerze. Zugleich sind die kurzfristigen Oszillatoren in den überverkauften Bereich eingetaucht. Damit ergibt sich eine erhöhte Chance auf eine technische Gegenbewegung. Eine preisliche Bestätigung hierfür wäre in einem Anstieg über 57,76 EUR zu sehen. Mögliche Erholungsziele lassen sich bei 59,00 EUR und 60,91-61,88 EUR ausmachen. Darüber würde sich die kurzfristige technische Ausgangslage deutlicher aufhellen mit möglichen Zielen bei 63,57 EUR und 67,88 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss unter 55,12 EUR würde das mittelfristige Chartbild hingegen deutlicher eintrüben und Abwärtsrisiken in Richtung 53,30/53,76 EUR und 49,15/49,40 EUR mit sich bringen.