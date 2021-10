Nächste Unterstützungen:

15.072

14.961-15.019

14.816/14.854

Nächste Widerstände:

15.233-15.263

15.301-15.366

15.429-15.518

Kann sich der Index heute oberhalb von 15.072 Punkten halten, bleibt eine mögliche Ausdehnung der Erholungsbewegung in Richtung 15.233-15.263 Punkte auf der Agenda. Darüber würde der Widerstandsbereich 15.301-15.366 Punkte in den Fokus rücken. Erst über der Zone 15.429-15.552 Punkte würde die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Fortsetzung des Abwärtstrends vom Rekordhoch nennenswert sinken. Ein Rutsch unter 15.072 Punkte würde hingegen für einen erneuten Test der kritischen Unterstützungszone bei 14.961-15.019 Punkten sprechen. Deren nachhaltige Verletzung würde schließlich ein bearishes Signal senden und eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 14.816/14.854 Punkte, 14.621 Punkte und 14.409/14.423 Punkte ermöglichen.